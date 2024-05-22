С 1940-х годов численность населения Псковской области сократилась вдвое

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал членам Совета Федерации об удручающей демографической статистике, которую демонстрирует его регион. По данным чиновника, с 1940-х годов область потеряла половину своего населения. В последнее время убыль населения ежегодно составляет 1%. В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что смертность в области втрое превышает рождаемость.

У Ведерникова нашлись объяснения сложившейся тенденции.

"Со времен Александра Невского и вплоть до XX века эти земли не раз подвергались нападениям с Запада. И сегодня на нас приходится 20% всей сухопутной границы России с блоком НАТО. Поэтому крупные промышленные предприятия здесь никогда не планировались и не строились", - приводит фрагмент его выступления ТАСС.

Кроме того, глава региона напомнил, что Псковщина расположена вблизи от двух столиц, куда его землякам всегда было удобно переезжать.

Фото: ЗАКС.Ру