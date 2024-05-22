Пулковская таможня подготовилась к приему иностранных участников ПМЭФ-2024

Начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков заявил, что таможня создаст временную таможенную зону для иностранных участников Петербургского международного экономического форума в 2024 году, об этом 22 мая пишет "Деловой Петербург".

По словам Тимощенкова, таможня Пулково готова принимать граждан различных делегаций и туристов. Он также отметил, что дополнительно никаких средств на это не нужно, так как режим работы в такие мероприятия как ПМЭФ уже отработан.

Уточняется, что страны, которые участвуют в форуме, заранее получат информацию о требованиях таможенного законодательства России.

В общей сложности таможенный пункт аэропорта Пулково имеет пропускную способность 2,65 тысяч человек в час, поэтому проблем в работе во время ПМЭФ не ожидается.

Фото: ЗАКС.Ру