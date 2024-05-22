ФАС завела дело на мобильного оператора МТС

Подорожание услуг связи, на которое нынешней весной пошел оператор МТС, привело к возбуждению антимонопольного дела. Об этом 22 мая сообщает Федеральная антимонопольная служба.

По подсчетам ведомства, за последние месяцы более 30 млн клиентов компании столкнулись с повышением тарифов в среднем по стране на 8%. Чиновники смогли установить, что принятые меры не были продиктованы ростом расходов МТС и не могут быть объяснены экономическими аргументами.

ФАС пришла к выводу, что компания действовала не в интересах абонентов, в связи с чем и было заведено дело.

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