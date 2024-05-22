Милонов хочет закрыть возможность госслужбы для не уверенных в своей ориентации

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с новой письменной инициативой. Законотворец предложил ввести ограничения на занятие государственных должностей для людей, которые не определились с собственной сексуальной ориентацией или меняли пол.

"Смена пола — это не подстричься сходить. Это капитальный сдвиг по фазе у человека. И таким человеком очень легко манипулировать, управлять: он же не совсем адекватный", - прокомментировал политик из Петербурга свою новую идею "Парламентской газете".

По мысли Милонова, анкета при приеме на госслужбу должна содержать дополнительный пункт: от соискателя потребуются медицинские заключения о предшествующей смене пола, если они выдавались. Более того, депутат хочет приравнять эту информацию к сведениям о наличии второго гражданства, чтобы она в той же степени препятствовала занятию госдолжности.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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