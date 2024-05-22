Смольный отчитался об освобождении полусотни незаконно занимаемых помещений

В Петербурге за последние полмесяца комитет по контролю за имуществом при помощи подведомственных структур освободил 47 помещений, занимаемых на незаконных основаниях. Все они сейчас опечатаны. В совокупности речь идет более чем о двух тысячах кв. метрах, сообщают в ККИ.

Примечательно, что в большинстве случаев пользователей объектов вместе с их вещами и техникой пришлось выгонять в принудительном порядке, несмотря на присланные ранее уведомления. В 19 случаях договоры аренды с городом истекли, остальные нарушители с самого начала занимали помещения без согласования с чиновниками.

Одним из самых крупных освобожденных объектов стало пространство на Бородинской улице площадью 300 кв. метров. Чаще всего помещения использовались для нужд малого бизнеса: в качестве хостелов, складов, мастерских, точек оказания различных бытовых услуг.

фото: комитет по контролю за имуществом Петербурга