Финляндия расставила будки для пограничных патрулей на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии расставила мобильные пункты для контроля за границей с Россией, об этом 22 мая пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

В нескольких местах на границе появились двухэтажные будки в виде быстровозводимых модульных конструкци.

Как отметил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен, еще прошлой зимой такие будки были приобретены пограничной службой. Они нужны для патрулей и наблюдения за территорией.

Уточняется, что из будки все хорошо видно, а также в ней можно остаться на ночь, если это требуется.

Фото: unsplash.com