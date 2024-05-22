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Новости 17:14

Финляндия расставила будки для пограничных патрулей на границе с Россией

фото ЗакС политика Финляндия расставила будки для пограничных патрулей на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии расставила мобильные пункты для контроля за границей с Россией, об этом 22 мая пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

В нескольких местах на границе появились двухэтажные будки в виде быстровозводимых модульных конструкци. 

Как отметил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен, еще прошлой зимой такие будки были приобретены пограничной службой. Они нужны для патрулей и наблюдения за территорией.

Уточняется, что из будки все хорошо видно, а также в ней можно остаться на ночь, если это требуется.

Фото: unsplash.com


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