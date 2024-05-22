Петербургский СК возбудил дело в отношении замначальника МЧС по Курортному району

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы МЧС по Курортному району Петербурга Сергея Куликова, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Дело возбуждено по статье о получении взятки (п."а" ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следователей, 37-летний задержанный на должности заместителя начальника МЧС по Курортному району Петербурга получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 50 тысяч рублей.

Взятка давалась, по словам СК, для того, чтобы не возбуждалось уголовное дело по факту пожара в этой структуре.

На данный момент, следователи проводят все необходимые действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру