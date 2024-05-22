В Петербурге по подозрению в стрельбе из автомобиля задержали водителя

Петербургские полицейские 22 мая оперативно нашли и задержали автовладельца, которого подозревают в стрельбе из аэрозольного пистолета. На него пожаловался другой участник дорожного движения.

Инцидент случился в среду днем в северной части кольцевой автодороги, передает пресс-служба регионального главка МВД. По версии правоохранителей, задержанный, находясь с ребенком в машине Kia, повздорил с другим водителем и начал угрожать ему пистолетом. После этого был произведен выстрел в воздух.

Предполагаемого агрессора отвезли в отдел полиции. Ему 36 лет. Пострадавших в результате его действий не оказалось. По факту происшествия продолжается проверка.

Фото: ЗАКС.Ру