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Новости 18:05

В Петербурге по подозрению в стрельбе из автомобиля задержали водителя

фото ЗакС политика В Петербурге по подозрению в стрельбе из автомобиля задержали водителя

Петербургские полицейские 22 мая оперативно нашли и задержали автовладельца, которого подозревают в стрельбе из аэрозольного пистолета. На него пожаловался другой участник дорожного движения.

Инцидент случился в среду днем в северной части кольцевой автодороги, передает пресс-служба регионального главка МВД. По версии правоохранителей, задержанный, находясь с ребенком в машине Kia, повздорил с другим водителем и начал угрожать ему пистолетом. После этого был произведен выстрел в воздух.

Предполагаемого агрессора отвезли в отдел полиции. Ему 36 лет. Пострадавших в результате его действий не оказалось. По факту происшествия продолжается проверка.

Фото: ЗАКС.Ру


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