Пулковская таможня столкнулась с ростом числа различных правонарушений

Начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков рассказал журналистам о росте нарушений таможенного законодательства, который с начала этого года наблюдают его коллеги. Годовой их рост составил 20% (в абсолютном выражении их зафиксировали с начала года 611). При этом большая часть нарушений связана с провозом валюты.

"Каждое двухтысячное лицо, пересекающее таможенную границу в аэропорту Пулково, так или иначе является нарушителем таможенного законодательства", - приводит слова Тимощенкова ТАСС.

Чиновник предположил, что ситуация обусловлена низкой правовой грамотностью путешественников и ростом пассажиропотока, который с Нового года достиг 35%.

В годовом выражении сумма выписанных штрафов сотрудниками Пулковской таможни увеличилась на 21%. С граждан за неполных пять месяцев года взыскали уже более 30 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру