Казарин рассказал об интеграции петербургских МФЦ с соцсетью "ВКонтакте"

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин рассказал о том, как реализуется интеграция цифровых сервисов МФЦ с отечественной соцсетью "ВКонтакте". Пилотный проект претворяется в жизнь в 16 регионах, включая город на Неве.

В планы чиновников входит связать многофункциональные центры с населением через приложение "VK Мессенджер". На сегодняшний день город достиг определенного прогресса во взаимодействии МФЦ и "ВКонтакте", отметил Казарин в своем Telegram-канале.

Так, через существующий в соцсети чат-бот уже можно искать удобные медучреждения и записываться на прием к врачу. Помимо этого, чат-бот докладывает о статусе обращений. Такого рода уведомлений горожане получили уже свыше 440 тысяч. Планируется, что в дальнейшем инструментов, связывающих граждан, МФЦ и популярную соцсеть, станет больше.

фото: pixabay