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Погода в Петербурге 23 мая обещает быть сухой и солнечной

фото ЗакС политика Погода в Петербурге 23 мая обещает быть сухой и солнечной

В Петербурге продолжается подниматься температура воздуха, к выходным она может подняться до +28 градусов, об этом 23 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, метеорологические условия продолжат формировать гребень антициклона. Из-за этого в городе будет солнечная и сухая погода, а в остальные дни температура будет идти на повышение.

Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 24 мая, в Петербурге также не будет осадков, а воздух прогреется до +28 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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