Норвегия перестанет пускать к себе российских туристов с 29 мая

В Королевстве Норвегия решили ввести новые ограничения для въезда в страну россиян, об этом 23 мая сообщили на сайте правительства страны.

Новые ограничения начнут действовать с 29 мая и коснутся тех россиян, которые ездили в Норвегию в туристических и других несущественных целях.

Как уточнили в правительстве страны, таким гражданам будет отказано во въезде через внешнюю границу. Пускать будут только тех, кто едет в Норвегию к родственникам, на работу или учебу.

Ограничения будут касаться всех россиян с шенгенскими визами, даже если их выдала сама Норвегия. Однако их страна практически не выдает россиянам.

На данный момент, у России с Норвегией открыта граница в Мурманской области. Через нее все еще можно было ездить с туристическими целями в Европу.

Фото: unsplash.com