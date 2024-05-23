Правоохранители задержали замглавы Генштаба Вадима Шамарина

Правоохранительные органы задержали начальника главного управления связи генерала-лейтенанта и заместителя начальника Генерального штаба Вадима Шамарина, об этом 23 мая пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Уточняется, что у Шамарина уже прошел обыск. Он, по данным издания, проходит по уголовному делу о махинациях. Его рассматривает 235-й гранизонный военный суд.

Правоохранители доставили Шамарина в Главное военное следственное управление СКР на допрос.

В 2020 году по делу о коррупции и махинациях проходил бывший заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Тогда его обвинили в коррупции при поставках оборудования в Вооруженные силы.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ