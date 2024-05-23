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Новости 11:17

Полиция изучает две аварии со сбитыми петербургскими школьниками на самокатах

фото ЗакС политика Полиция изучает две аварии со сбитыми петербургскими школьниками на самокатах

Накануне двое петербургских школьников в разных концах города попали под машину, о чем сообщает ГУ МВД по региону. В одном случае происшествие случилось с 11-летним мальчиком, который шел через дорогу, спешившись с обыкновенного самоката. На него на нерегулируемой "зебре" наехала управлявшая иномаркой 33-летняя женщина. Инцидент имел место в Кронштадте. Мальчика отправили в больницу. Врачи приняли его в состоянии средней степени тяжести.

В другом случае под колеса автомобиля попала уже 15-летняя школьница, двигавшаяся на арендном электросамокате и не спешившаяся с него. Ее сбил 50-летний водитель другой иномарки на улице Оптиков. Девушка переезжала пешеходный переход на зеленый свет светофора. Ее тоже передали медикам в состоянии средней тяжести.

В связи с обеими авариями правоохранителями проводят проверки.

Фото: ЗАКС.Ру


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