В Петербурге помыли фасады социально значимых объектов и административных зданий

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проверила, помыли ли фасады своих и подведомственных зданий органы власти, об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в ГАТИ, задачу помыть фасады поставили еще в апреле, однако за это время в Петербурге успела неожиданно вернуться зима.

Для тех, кто из-за плохой работы не успел помыть фасады, поставили новый дедлайн – 17 мая. Однако в ГАТИ отметили, что к моменту вдруг выпавшего снега 90% фасадов уже были чистые.

К 17 мая, по данным ГАТИ, все фасады были отмыты. В их число входят не только здания органов власти, но и здания поликлиник, больниц, школ и других социально значимых объектов.

Фото: ЗАКС.Ру