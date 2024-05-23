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Новости 11:38

Прокуратура недовольна появлением торговых павильонов на Поэтическом бульваре

фото ЗакС политика Прокуратура недовольна появлением торговых павильонов на Поэтическом бульваре

В Петербурге прокурорское представление получил председатель ТСЖ "Поэтический 1/1". Как сообщает надзорное ведомство, интерес к нему возник из-за установки торговых точек рядом с жилым домом, находящимся на углу Поэтического бульвара и улицы Есенина.

Проблема состоит в том, что два павильона расположились в охранной зоне тепловых сетей, на земельном участке, входящем в общедомовое имущество. Таким образом создана повышенная угроза коммунальной аварии, которая может нанести вред здоровью и жизни граждан. Кроме того, в случае повреждения трубопровода объекты торговли помешают оперативной ликвидации аварии.

Прокуратура поставила на контроль устранение нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру


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