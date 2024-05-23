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Новости 11:50

Из-за драки подростков на Комендантской площади могут завести уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за драки подростков на Комендантской площади могут завести уголовное дело

Накануне в петербургскую полицию поступила информация о массовой драке тинейджеров: по словам заявительницы, четверо школьников избили и ограбили ее сына. Кроме того, потерпевшему распылили в лицо содержимое газового баллончика.

Как сообщает ГУ МВД по региону, сведения о драке у ТРЦ "Атмосфера" на Комендантской площади получили подтверждение. Помимо применения насилия, компания из 13-14-летних подростков отобрала у семиклассника 500 рублей.

Пострадавшего доставили в медучреждение в удовлетворительном состоянии. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму и ожог глаз. Полицейские решают вопрос об открытии уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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