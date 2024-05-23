Полиция Петербурга задержала организаторов легализации мигрантов через договоры аутстаффинга

Петербургские правоохранительные органы задержали сотрудников и руководство частного агентства занятости по подозрению в организации незаконной миграции (ч.2 ст.322.1 УК РФ), об этом 23 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, с марта 2022 года подозреваемые легализовали не меньше 1,5 тысячи иностранных граждан. Полицией были изъяты электронные носители, записи, документы и многое другое.

Уточняется, что организация занималась легализацией через договоры аутстаффинга с 19 предприятиями города. Туда трудоустраивали мигрантов.

Помимо всего этого, иностранных граждан фиктивно ставили на миграционный учет.

Фото: ЗАКС.Ру