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Новости 12:20

Бастрыкина заинтересовали жилищные проблемы многодетной матери из Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовали жилищные проблемы многодетной матери из Ленобласти

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину стало известно о жилищных трудностях 34-летней сироты из Выборгского района Ленобласти. В 2015 году она уже была многодетной матерью, из-за чего ее поставили в очередь на получение улучшенного жилья.

Своей очереди женщина дождалась в 2022 году, сообщает информационный центр СК. Однако полученная квартира оказалась небезопасной для проживания. Помимо сырости и плесени на стенах, зимой комнаты плохо отапливаются. Более того, районная администрация, согласно жалобе, добивается выселения заявительницы.

Бастрыкин велел подчиненным в регионе подробно доложить о получившей огласку конфликтной ситуации.

фото: пресс-служба СК


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