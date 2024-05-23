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Новости 12:45

Милонов хочет пригласить Бутину в одну из школ Петербурга для проведения зарядки

фото ЗакС политика Милонов хочет пригласить Бутину в одну из школ Петербурга для проведения зарядки

Депутат Госдумы Виталий Милонов впечатлился недавним мероприятием с участием своей коллеги Марии Бутиной. Последняя провела урок зарядки в одной из столичных школ, демонстрируя свои физкультурные навыки ученикам младших классов. По словам Бутиной, речь идет о некоем "секретном комплексе упражнений". Сама она готова повторить опыт в других отечественных школах.

"Давайте пригласим Марию Бутину в одну из школ Санкт-Петербурга провести зарядку. Уверен, это будет интересно", - написал Милонов в своем Telegram-канале.

Депутат заверил читателей, что лично готов пройти весь курс предлагаемых упражнений.

Фото: ЗАКС.Ру


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Милонов Виталий Валентинович 




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