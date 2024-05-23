Лодейнопольский стал лучшим районом Ленобласти по уровню управления в I квартале

Наилучшее качество менеджмента в первом квартале 2024 года в Ленинградской области продемонстрировала администрация Лодейнопольского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В первую тройку также попали Кингисеппский и Сланцевский районы.

Примечательно, что две недели назад глава района-победителя Илья Дмитренко ушел в отставку. Обратив внимание на его достижения и назвав успех "выдающимся дембельским аккордом", губернатор Александр Дрозденко решил представить управленца к госнаграде.

Качество администрирования оценивается по 59 критериям. На общую оценку влияют в том числе показатели в сферах ЖХК и здравоохранения. По итогам всего прошлого года лучшим в регионе было признано качество управления в Сланцевском районе.

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