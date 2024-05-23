Бастрыкин ждет доклада о квартире с шумными мигрантами в центре Петербурга

Петербургские следователи проводят проверку в связи с жалобой петербурженки, живущей в коммунальной квартире одного из домов по Загородному проспекту. Как сообщает пресс-служба СК, женщина недовольна поведением большого количества мигрантов из Узбекистана, свидетельницей которого она вынуждена регулярно становиться. Около десяти живущих в соседних комнатах мужчин, согласно жалобе, регулярно нарушают общественный порядок.

Заявительница рассказала о курении и складировании мусора в неположенных местах, о шуме и драках, а также неадекватной реакции на замечания. Иные органы власти пока ей не помогли.

О проблеме стало известно председателю СК Александру Бастрыкину, который поручил петербургским коллегам доложить об итогах проверки.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте