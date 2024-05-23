Из-за взятки задержан замглавы ГУ ФСИН по Московской области

Правоохранители задержали замглавы управления ФСИН по Московской области Владимира Талаева, о чем пишет ТАСС. Ему инкриминируют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (п."а", п."б" ч. 3 ст. 291.1 УК). Сумма коррупционного вознаграждения, которое, по версии СК, получил силовик, пока не афишируется.

Тем временем пресс-служба столичных судов общей юрисдикции показала Талаева в зале Тверского суда. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие запросило госслужащему арест. Согласно материалам дела, фигурант получил деньги от человека, представлявшего интересы ООО "РЗН ФУД".

Талаев до своего задержания в своем региональном главке ФСИН координировал деятельность финансового-экономического отдела, а также отдела капитального строительства и ремонта.

UPD 14:30 Суд определил фигуранта в СИЗО сроком до 20 июля

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram