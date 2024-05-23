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Новости 14:52

Жителям Коммунара как минимум на два дня отключили холодную воду

фото ЗакС политика Жителям Коммунара как минимум на два дня отключили холодную воду

Строительные работы на магистральном водоводе стали причиной отключения холодного водоснабжения в Коммунаре, примыкающем к границе с Петербургом. Вода перестала поступать в полдень, о чем говорится в паблике "Новости Коммунара". Впоследствии Леноблводоканал уточнил, что до окончания перекладки трубопровода ее будут подавать во временные промежутки с 6 до 10 часов и с 19 до 23 часов. Работы, которые ведет АО "Локс" могут занять до трех суток.

В городе организовали бесплатный подвоз воды по семи адресам. Отключение также коснулось Гатчины. В комментариях к объявлению жители выразили недовольство тем, что коммунальные сложности застали их врасплох.

Кроме того, проблемы возникли у жителей центральной части Коммунара. На несколько часов в домах отключили электричество.

фото: pixabay


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