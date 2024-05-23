Жителям Коммунара как минимум на два дня отключили холодную воду

Строительные работы на магистральном водоводе стали причиной отключения холодного водоснабжения в Коммунаре, примыкающем к границе с Петербургом. Вода перестала поступать в полдень, о чем говорится в паблике "Новости Коммунара". Впоследствии Леноблводоканал уточнил, что до окончания перекладки трубопровода ее будут подавать во временные промежутки с 6 до 10 часов и с 19 до 23 часов. Работы, которые ведет АО "Локс" могут занять до трех суток.

В городе организовали бесплатный подвоз воды по семи адресам. Отключение также коснулось Гатчины. В комментариях к объявлению жители выразили недовольство тем, что коммунальные сложности застали их врасплох.

Кроме того, проблемы возникли у жителей центральной части Коммунара. На несколько часов в домах отключили электричество.

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