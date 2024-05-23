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Новости 15:47

ЗакС может объявить о проведении выборов губернатора 30 мая

фото ЗакС политика ЗакС может объявить о проведении выборов губернатора 30 мая

Законодательное собрание Петербурга может назначить выборы уже 30 мая, заявил представитель парламента Александр Бельский в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Депутаты должны объявить о проведении выборов губернатора и дополнительные выборы депутата Заксобрания по 18-му округу. 

- Мы можем объявлять уже начиная со следующего заседания по большому счету. По срокам уже попадаем. Будем смотреть. В целом у нас избирательная система готова, - рассказал Бельский. 

Следующее заседание Заксобрания должно пройти 30 мая, в четверг, а не как обычно в среду. Перенести заседание решили из-за празднования Дня города, который отмечается 27 мая. Из-за торжественных мероприятий депутаты к среде не успеют подготовиться к пленарному заседанию. 

Напомним, выборы вероятно, пройдут с 6 по 8 сентября. Кроме выборов губернатора и депутата Заксобрания в городе будут голосовать за муниципальных депутатов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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