ЗакС может объявить о проведении выборов губернатора 30 мая

Законодательное собрание Петербурга может назначить выборы уже 30 мая, заявил представитель парламента Александр Бельский в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Депутаты должны объявить о проведении выборов губернатора и дополнительные выборы депутата Заксобрания по 18-му округу.

- Мы можем объявлять уже начиная со следующего заседания по большому счету. По срокам уже попадаем. Будем смотреть. В целом у нас избирательная система готова, - рассказал Бельский.

Следующее заседание Заксобрания должно пройти 30 мая, в четверг, а не как обычно в среду. Перенести заседание решили из-за празднования Дня города, который отмечается 27 мая. Из-за торжественных мероприятий депутаты к среде не успеют подготовиться к пленарному заседанию.

Напомним, выборы вероятно, пройдут с 6 по 8 сентября. Кроме выборов губернатора и депутата Заксобрания в городе будут голосовать за муниципальных депутатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру