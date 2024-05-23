Упавшая на льду петербурженка отсудила деньги у коммунальщиков

Петербургская прокуратура добилась восстановления прав жительницы Адмиралтейского района, неудачно упавшей на льду минувшей зимой.

Как сообщает надзорное ведомство, 79-летняя пенсионерка поскользнулась и потеряла равновесие возле дома №130 по набережной Обводного канала. В результате инцидента пожилая женщина сломала ребро.

Ответственным за случившееся признали ГУДП "Центр". По прокурорскому иску с предприятия в пользу пострадавшей взыскали 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Фото: ЗАКС.Ру