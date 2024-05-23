Поджегший релейный шкаф московский бармен получил 25 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы столичного бармена Владимира Малину*, который в прошлом году поджег релейный шкаф в Подмосковье. Суд установил, что впоследствии он попытался повторить преступление, а также поджечь полицейский участок, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Кроме того, в вину 36-летнему Малине* поставили его участие в "Легионе "Свобода России""**. В его деле - несколько тяжелых статей, включая госизмену (ст. 275 УК).

Мужчину задержали прошлым летом. Согласно приговору, первые пять лет ему суждено провести в тюрьме, а весь остальной срок - в колонии строгого режима. В пользу РЖД с Малины* взыскали чуть менее 10 тысяч рублей. Государственный обвинитель запрашивал для него 28 лет заключения.

*Росфинмониторинг внес Владимира Малину в реестр экстремистов и террористов

**Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру