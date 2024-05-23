Бельский: Никакой политики нет в муниципальных выборах

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Петербург готов к предстоящим муниципальным выборам. Также он уверен, что после ликвидации избирательных комиссий муниципальных образований "драматургия" электорального процесса поменяется.

- У нас никаких особенных проблем нет. Мы готовы, мы закон приняли сейчас. Привели в соответствие с федеральным законом наш закон по выборам, голосовали в среду, вчера. У нас в принципе город готов, технически город тоже готов. У нас произошли изменения с точки зрения муниципальных выборов. У нас теперь нет ИКМО - их полномочия переданы в ТИК, поэтому немного поменяется ситуация с драматургией выборов в муниципалитетах. Мы помним, что у нас в 2019 году за избирательной комиссией нужно было побегать, чтобы сдать документы. То она закрылась, то она пропала, - рассказал Бельский.

Также спикер ЗакСа заявил, что во время муниципальных выборов нет никакой политики:

- Никакой политики нет в муниципальных выборах. Люди, которые идут в муниципальные депутаты - это должны быть люди, которые там живут, помогают, которые думают о своем округе.

По мнению Бельского, бывают случаи, когда избиратели руководствуются желанием проголосовать за определенную партию или наоборот выбрать кого-то не из партии, которая им несимпатична, вместо того, чтобы обратить внимание на персоналии кандидатов. Это может в итоге негативно сказаться на жизни муниципалитета, считает спикер. В качестве такого примера он привел распущенный совет МО "Смольнинское", где в 2019 году на выборах большинство мандатов получили оппозиционные кандидаты.

- Посмотрите, например, в Центральном районе, в муниципалитете Смольнинское, за пять лет они не смогли ни избрать главу, ни разу утвердить бюджет, - заявил Бельский.

Напомним, в сентябре в 110 муниципальных образованиях Петербурга пройдут выборы депутатов местных советов. Планируется избрать порядка 1,5 тысячи депутатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру