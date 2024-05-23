Шишкиной пожаловались на частичный запрет посещать ЦПКиО с велосипедами

Депутат петербургского Заксобрания Марина Шишкина в своем Telegram-канале поделилась итогами очередного приема граждан. Одна из жалоб касалась новых правил, введенных в ЦПКиО. Теперь по выходным и праздничным дням туда не пускают горожан на велосипедах.

Парламентария попросили добиться смягчения нового порядка: посетители приемной хотят, чтобы их пускали с велосипедами хотя бы в ранние утренние часы нерабочих дней.

Со своей стороны, Шишкина написала обращение к руководству парка с целью найти компромиссный вариант разрешения проблемы.

Фото: ЗАКС.Ру