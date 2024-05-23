Замглавы Генштаба Шамарина подозревают во взятке в размере 36 млн рублей

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Вадима Шамарина, об этом 23 мая рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пресс-службе СК РФ.

Она рассказала, что, по данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года подозреваемый Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова в размере 36 млн рублей.

Как уточнили в СК, взятка была дана за увеличение объема поставок и общее покровительство. Также в деле задействована главный бухгалтер компании Елена Гришина.

Гришина и Высоков также привлекаются по делу и находятся под стражей.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ