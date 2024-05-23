Матвиенко обратилась к псковским чиновникам в связи с нехваткой медперсонала

В рамках часа Псковской области, прошедшего в Совете Федерации, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко прокомментировала проблему нехватки медперсонала, на которую уже несколько лет жалуются и врачи, и пациенты. Государственный деятель упомянула шесть межрайонных больниц, оставшихся без главврачей.

"К ним добавился пост главврача Детской областной клинической больницы. Даже главврачей не найти, занимайтесь, коллеги, знаю, что сложно!", - приводит фрагмент ее выступления "Псковская губерния".

По мнению Матвиенко, проблема усугубляется безответственностью некоторых компаний, занятых ремонтом и строительством профильных учреждений. В качестве примера она привела затянувшееся возведение больницы в Пыталово, заявив, что исполнители госконтрактов "дурят власть".

"Нам пишут, что стройка продолжается, а там числятся всего 8-10 местных человек, они жалуются, что нет денег и они просто сидят. Надо повышать ответственность подрядчиков", - обратилась спикер Совфеда к представителям псковских властей.

В заключение Матвиенко посетовала на то, что с каждой сменой подрядчика происходит удорожание сметы.

Фото: ЗАКС.Ру