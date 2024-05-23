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Новости 18:05

Деревянную дачу в Зеленогорске признали памятником

фото ЗакС политика Деревянную дачу в Зеленогорске признали памятником

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) присвоил статус выявленного памятника регионального значения деревянной даче Марии Хек в Зеленогорске, о чем сообщает интернет-газета "Канонер". Бывшая усадьба расположена по адресу Курортная улица, 31Ж и служит одним из корпусов пансионата "Белое солнце", который находится в ведении таможенников.

Точная дата постройки дачи неизвестна, однако это точно случилось не позднее 1904 года. В советские времена здесь базировался дом отдыха Центрального комитета железных дорог. 

Чиновники согласились взять здание под охрану, подробно описав оригинальную отделку его фасада.

фото: Citywalls.ru, Влада


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