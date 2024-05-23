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Новости 18:15

Главным гостем ПМЭФ-2024 станет президент Боливии

фото ЗакС политика Главным гостем ПМЭФ-2024 станет президент Боливии

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал главного гостя Петербургского международного экономического форма в 2024 году, об этом 23 мая пишет ТАСС.

Главным гостем ПМЭФ-2024 станет президент Боливии Луис Арсе. Ушаков заверил, что Арсе точно приедет в Петербург и будет присутствовать на основном мероприятии.

"Я могу сказать, что на данный момент точно приедет президент Боливии", – сказал Ушаков.

Также помощник президента отметил, что прорабатывается вопрос участия лидеров других стран. Он намекнул, что не только президент Боливии будет высокопоставленным гостем форума.

Напомним, что ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня.

Фото: ЗАКС.Ру


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