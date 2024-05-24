Беглов и Бельский поздравили выпускников петербургских школ

Главы двух ветвей петербургской власти, Александр Беглов и Александр Бельский, обратились к выпускникам городских школ, которые 24 мая отмечают последний звонок. Среди прочего, их призвали не забывать учителей, а также гордиться Россией.

"В Петербурге есть все возможности для любого профессионального образования. Выбирайте то, что близко вам и становитесь лучшими в своем деле. России и Петербургу как никогда нужны ваш талант, энергия, трудолюбие, смелость в решениях", - говорится в обращении, текст которого выложен на сайте Смольного.

Последний звонок 2024 года в Петербурге стал последним днем в школе для 27 тысяч учащихся. По словам губернатора и спикера ЗакСа, город делает все возможное, чтобы юные горожане могли реализоваться и найти свое призвание в раннем возрасте.

В своем Telegram-канале Бельский отдельно похвастался, что его дети успешно окончили четвертый класс.

фото: Спикер Бельский / Telegram