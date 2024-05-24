Кабмин попросил доработать инициативу о выплате 200 тысяч рублей родившим до 25 лет

Правительство представило свой отзыв на законопроект ЛДПР, которым предлагается выплачивать по 200 тысяч рублей за каждого ребенка матерям, родившим до 25 лет. На заключение кабмина ссылается ТАСС. По мнению чиновников, инициатива нуждается в доработке.

Дело в том, что в тексте документа не указаны источники дополнительного финансирования, а оно для осуществления выплат потребуется.

Замечание коснулось и того обстоятельства, что ЛДПР хочет установить выплаты всем родившим до 25 лет без исключения, независимо от материального положения семей. Это, по мнению правительства, "не соответствует принципу адресности мер государственной социальной поддержки".

Наконец, полагают чиновники, размер предлагаемого нового пособия ничем не аргументирован, в то время как в стране уже сформирована "целостная система мер социальной поддержки семей с детьми".

Фото: ЗАКС.Ру