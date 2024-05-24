Кабмин отменил плановые проверки части образовательных учреждений

Российское правительство отменило проведение проверок в ряде образовательных учреждений, следует из сообщения пресс-службы кабмина. Решение касается заведений, чья работа признана высокорисковой.

"Это решение позволит смягчить административную нагрузку на образовательные учреждения", — говорится в сообщении кабмина.

Согласно решению, исключаются плановые проверки в отношении вузов, а также частных школ и детских садов, "чья деятельность относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска". В них будут возможны исключительно профилактические визиты.

"Исключается возможность проведения плановых проверок в отношении государственных и негосударственных вузов, а также частных школ и детских садов, чья деятельность относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Главное отличие профилактических мероприятий от контрольных состоит в том, что по итогам таких визитов не предусмотрены штрафы, отметили в кабмине. Выехавший на место инспектор обходится составлением предписаний в случае обнаружения нарушений.

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