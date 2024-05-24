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Новости 11:50

На Неве столкнулись два теплохода

фото ЗакС политика На Неве столкнулись два теплохода

Минувшей ночью в районе Благовещенского моста не поделили акваторию Невы два столкнувшихся между собой туристических теплохода, о чем сообщает транспортная полиция СЗФО.

Правоохранители выяснили, что одно из плавсредств разворачивалось и задело соседнее судно, из-за чего последнее врезалось в опору переправы.

В результате ни один из теплоходов не получил опасных пробоин: все ограничилось вмятинами. Люди тоже не пострадали. Капитаны, как показала экспертиза, на момент аварии были трезвы. Полицейские продолжают проверку обстоятельств происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру


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