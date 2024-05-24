Миронов попросил правительство ежегодно отчитываться о защите русского языка

Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов намерен внести на рассмотрение Госдумы проект, согласно которому правительство должно будет ежегодно отчитываться о ситуации с поддержкой и защитой русского языка, передает 24 мая ТАСС.

Предполагаемые поправки касаются закона "О государственном языке". Согласно им, кабмин должен будет раз в год отчитываться о защите и поддержке русского языка. Предполагается, что отчет будет представляться в Совете Федерации и в Государственной думе.

"Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Госдумы", — сообщили в СРЗП информагентству.

В пояснительной записке высказывается мысль, что в стране "остро встает вопрос дополнительной защиты русского языка", передает ТАСС. В случае принятия проекта парламент получит дополнительные полномочия по контролю мер, выполняемых для защиты и поддержке русского языка, отмечает агентство.

Фото: ЗАКС.Ру