На берегу реки Кикенки разрешили открыться новой поликлинике

Госстройнадзор Ленинградской области санкционировал ввод в эксплуатацию новой поликлиники на набережной реки Кикенки, рядом с административной границей Петербурга. Учреждение относится к городскому поселку Новоселье, передает пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-губернатора Евгения Барановского, Новоселье представляет собой удачный пример современной градостроительной политики.

"Граждане будут обеспечены максимально возможным спектром медицинских услуг, но прежде всего предстоит провести работу по лицензированию учреждения и набору персонала", - отметил чиновник.

Пациентам в новой поликлинике будут доступны рентген, флюрограмма, кардиологический кабинет и услуги других медицинских специалистов.

фото: Админка Ленобласти / Telegram