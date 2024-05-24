Поляков похвалил Беглова за темпы ввода школ и детсадов

Темпы ввода школ и детских садов за прошедшие пять лет стали самыми высокими в новейшей истории Петербурга, заявил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. Достижение подобного результата он приписал деятельности губернатора Александра Беглова.

"Еще пять лет назад у города был дефицит учреждений — всего 100 школ и 200 детских садов. Благодаря губернатору Александру Беглову за минувшие пять лет темпы ввода школ и детских садов стали самыми высокими в новейшей истории Петербурга", — написал чиновник.

По словам Полякова, всего за период с 2019 года по конец 2024 года в Петербурге будет введены 106 новых школ и 220 детских садов. Это позволит городу закрыть накопленный дефицит подобных образовательных учреждений и в дальнейшем приступить к строительству такого количества социальных учреждений, которое требуется при возведении новых кварталов, заявил он.

Фото: ЗАКС.Ру