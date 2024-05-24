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Новости 13:05

Главу СК взволновал интерес к петербургскому ребенку со стороны гражданки Узбекистана

фото ЗакС политика Главу СК взволновал интерес к петербургскому ребенку со стороны гражданки Узбекистана

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на расследуемое в Петербурге уголовное дело. Его возбудили в связи с развратными действиями, которые имели место в доме, где проживают уроженка Узбекистана вместе со своей знакомой.

Как сообщает пресс-служба СК, обе женщины приставали к 13-летней дочери одной из них. Это нанесло подростку моральную травму, из-за чего девочке пришлось обратиться к школьному психологу. 

Бастрыкин обратился в петербургское следственное управление. Его интересует доклад о ходе расследования дела. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

фото: пресс-служба СК


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