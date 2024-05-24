ГАТИ заявила об увеличении ответственности у владельцев домов из-за использования нейросети

Использование нейросетей позволяет дисциплинировать владельцев зданий, заявили 24 мая в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Речь идет о различных нарушениях в использовании зданий и относящихся к ним территорий.

"От зоркого "глаза" нейросети не уходит ни одно нарушение правил благоустройства города. Всего с начала применения комплекс зафиксировал более 10 тысяч детектов — событий, потенциально подходящих под нарушение правил", — отметили в ГАТИ.

К возможным нарушениям существующих правил относятся, в том числе, различные граффити, незаконная установка кондиционеров и ямы в дворовых проездах и на частных территориях, уточнили в инспекции. С июня 2023 года ГАТИ использует для их выявления нейросетевые комплексы, установленные к настоящему времени на восьми автомобилях.

Чаще всего комплекс фиксирует граффити, на втором месте среди обнаруженных нарушений оказались незаконно установленные кондиционеры. В ГАТИ отметили, что в прошлом году ситуация была обратной.

Фото: gati-online.ru