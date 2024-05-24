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Новости 13:50

У "Озерков" школьникам залили глаза из перцового баллончика

фото ЗакС политика У "Озерков" школьникам залили глаза из перцового баллончика

Петербургские полицейские разбираются в конфликте с участием несовершеннолетних, который накануне днем наблюдался у станции метро "Озерки".

Как сообщает ГУ МВД по региону, 14-летний школьник и его друг пострадали от распыления в их сторону содержимого перцового баллончика. Сделал это 17-летний студент, с которым они почти не знакомы.

Выяснилось, что участники происшествия несколькими днями ранее поспорили на деньги. Однако проигравший впоследствии вместо денег "предъявил" и использовал аэрозольный баллончик, залив глаза оппонентам. Его личность устанавливается. Возможно возбуждение уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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