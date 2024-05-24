Фейгин* и Потапенко** получили "иноагентские" штрафы

Таганский суд Москвы 24 мая выписал штрафы нескольким россиянам, находящимся в статусе иностранных агентов. Однотипные протоколы были составлены по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (неисполнение обязанностей иностранного агента). Они связаны с отсутствием специальной маркировки у информационной продукции, которую выпускают привлеченные к ответственности.

Административные дела обернулись денежными взысканиями для юриста и видеоблогера Марка Фейгина*, предпринимателя и экономиста Дмитрия Потапенко**, а также журналиста Ильи Шепелина***, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фейгина* оштрафовали на 40 тысяч рублей, а а Потапенко** и Шепелина*** - на 30 тысяч рублей.

*Минюст внес Марка Фейгина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Потапенко в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Илью Шепелина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру