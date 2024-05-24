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Новости 14:39

Петербург перечислит четверть миллиарда на работу кинокомпаний

фото ЗакС политика Петербург перечислит четверть миллиарда на работу кинокомпаний

Петербург выделит субсидии на работу работающих в Северной столице кинокомпаний, сообщили 24 мая в администрации губернатора. Постановление об этом подписал глава города Александр Беглов.

Всего в 2024 году власти Петербурга намерены перечислить кинокомпаниям 250 миллионов рублей, уточнили в Смольном. Средства предназначены на создание 40 кинолент, из которых пять будут полнометражными и еще 20 короткометражными художественными. Кроме того, деньги предназначены на создание 10 полнометражных документальных фильмов и пяти короткометражных мультфильмов.

"Субсидии смогут получить российские кинокомпании при условии производства национальных фильмов на территории города — с использованием местных локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов", — говорится в опубликованном сообщении.

Фото: ЗАКС.Ру


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