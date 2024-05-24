В столице Карелии арестовали местного депутата по делу о гостайне

Депутат Петрозаводского городского совета Тимур Зорняков арестован по делу о получении группой лиц сведений, содержащих гостайну (п. "а" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ), а также о покушении на это, сообщил 24 мая ТАСС со ссылкой на адвоката парламентария. Решение вынес Петрозаводский городской суд.

"Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении моего подзащитного Тимура Зорнякова", — поведал адвокат Павел Гравченков информагентству.

Согласно сообщению адвоката, мера избрана вплоть до 20 июля 2024 года. Гравченков отдельно указал, что решение об обжаловании назначенного ареста будет приниматься "после тщательного изучения постановления суда".

На сайте Петросовета Зорняков фигурирует в качестве члена Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. В 2016 году он упоминался в качестве кандидата в депутаты Госдумы от ЛДПР.

Фото: ЗАКС.Ру