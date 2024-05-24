Белорусскую делегацию заинтересовала технология намыва в Финском заливе

Накануне официальная белорусская делегация, приехавшая в Петербург, посетила намывные территории в Василеостровском районе, о чем сообщает городской Госстройнадзор. В частности, визитеры осмотрели проводимые "Группой ЛСР" работы на так называемом Южном намыве.

Гостей увлекла технология, позволяющая создавать новые земельные участки и возводить на них жилье. Специалистов ознакомили с основными стадиями процесса.

Делегация сочла возможным применить полученные знания на практике у себя в республике.

фото: Госстройнадзор Петербурга