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Новости 15:47

Белорусскую делегацию заинтересовала технология намыва в Финском заливе

фото ЗакС политика Белорусскую делегацию заинтересовала технология намыва в Финском заливе

Накануне официальная белорусская делегация, приехавшая в Петербург, посетила намывные территории в Василеостровском районе, о чем сообщает городской Госстройнадзор. В частности, визитеры осмотрели проводимые "Группой ЛСР" работы на так называемом Южном намыве.

Гостей увлекла технология, позволяющая создавать новые земельные участки и возводить на них жилье. Специалистов ознакомили с основными стадиями процесса.

Делегация сочла возможным применить полученные знания на практике у себя в республике.

фото: Госстройнадзор Петербурга


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