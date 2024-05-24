Теплосеть приступила к тестированию камер для контроля за ремонтом

Теплосеть Петербурга приступила к тестированию видеокамер для контролирования выполняемых работ, о чем сообщил 24 мая городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Компания использовала опыт ГУП "ТЭК" для оптимизации надзора за устранением нарушений, отметили в ведомстве.

"Ремонтные бригады АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оснастили 19 видеокамерами — комплексами "Мобильного видеонаблюдения", предназначенными для установки в зоне производства работ", — рассказали в комитете.

Согласно распространенной информации, камеры позволят комитету в онлайн-режиме отслеживать устранение неполадок на тепловых сетях.

Фото: teplosetspb.ru