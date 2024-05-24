ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:59

Теплосеть приступила к тестированию камер для контроля за ремонтом

фото ЗакС политика Теплосеть приступила к тестированию камер для контроля за ремонтом

Теплосеть Петербурга приступила к тестированию видеокамер для контролирования выполняемых работ, о чем сообщил 24 мая городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Компания использовала опыт ГУП "ТЭК" для оптимизации надзора за устранением нарушений, отметили в ведомстве.

"Ремонтные бригады АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оснастили 19 видеокамерами — комплексами "Мобильного видеонаблюдения", предназначенными для установки в зоне производства работ", — рассказали в комитете.

Согласно распространенной информации, камеры позволят комитету в онлайн-режиме отслеживать устранение неполадок на тепловых сетях.

Фото: teplosetspb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама