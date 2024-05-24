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Новости 16:46

ФСБ накрыла предполагаемых организаторов нелегальной миграции в Петербурге

фото ЗакС политика ФСБ накрыла предполагаемых организаторов нелегальной миграции в Петербурге

В Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли канал нелегальной миграции и провели несколько задержаний, о чем пишет издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции).

По версии следствия, иностранцев незаконно регистрировали в Ленобласти через заключение фиктивных браков.

Отдельно отмечается, что на российский Северо-Запад завозили людей из стран, отличающихся высокой террористической опасностью. Для заключения формальных браков с ними фигуранты подбирали лиц из неблагополучных слоев.

Остальных причастных к преступлению продолжают разыскивать.

Фото: ЗАКС.Ру


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