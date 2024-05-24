Бюст Репина в Курортном районе стал выявленным памятником

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) впервые взял под охрану бюст художника Ильи Репина, расположенный в курортном поселке его имени. Таким образом, один из старейших монументов в честь прославленного живописца, установленный в 1957 году, стал числиться выявленным памятником.

Скульптур, увековечивающих память художника, в стране не было до 1950-х годов.

Бюст в Репино в центральном сквере поселка стал плодом совместных усилий скульптора Матвея Манизера и архитектора Валериана Кирхоглани. Монументальное произведение сочетает в себе парадность образа и при этом свободу в одежде изображаемого героя.

Отметим, что в мае КГИОП обратил на Курортный район особое внимание: ранее в этом месяце были признаны выявленными памятниками две деревянных дачи в Зеленогорске.

фото: kgiop.gov.spb.ru